Пт, 19.03.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Разыскиваемый Индулис Рудзонс погиб в Великобритании

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

8 февраля этого года была распространена информация, что Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Индулиса Рудзонса 1962 года рождения.

К сожалению, выяснилось, что мужчина погиб в Великобритании. Имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о преступлении.

Госполиция выражает благодарность всем жителям, предоставившим информацию о пропавшем.

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