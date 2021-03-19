Разыскиваемый Индулис Рудзонс погиб в Великобритании
8 февраля этого года была распространена информация, что Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Индулиса Рудзонса 1962 года рождения.
8 февраля этого года была распространена информация, что Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Индулиса Рудзонса 1962 года рождения.
К сожалению, выяснилось, что мужчина погиб в Великобритании. Имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о преступлении.
Госполиция выражает благодарность всем жителям, предоставившим информацию о пропавшем.