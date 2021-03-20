За прошедшие сутки выявлено 625 случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,5%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

За сутки сделано 13 840 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 374,3 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 149 человек.