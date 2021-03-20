За прошедшие сутки выявлено 625 случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 625 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 625 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
За сутки сделано 13 840 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 374,3 случая на 100 000 населения.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 149 человек.