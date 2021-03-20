Сб, 20.03.2021
Нет предложений - идите дальше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

За прошедшие сутки выявлено 625 случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,5%

ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 625 новых случаев  Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 50-59 лет,
  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • три человека - в возрасте 70-79 лет,
  • три человека - в возрасте 80-89 лет.

За сутки сделано 13 840 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 374,3 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 149 человек.

 
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