Опрос: почти каждый третий житель Латвии во время пандемии стал есть больше
29% опрошенных жителей Латвии заявили, что во время пандемии стали есть больше, свидетельствуют данные "Стресс-термометра" аптеки Benu.
29% опрошенных жителей Латвии заявили, что во время пандемии стали есть больше, свидетельствуют данные "Стресс-термометра" аптеки Benu.
Как сообщил агентству LETA консультант по общественным отношениям Аустрис Кейшс, 11% из этих 29% жителей заявили, что стали есть существенно больше, а 18% - что стали есть немного больше.
Еще 58% респондентов сообщили, что их пищевые привычки во время пандемии не изменились, 9% заявили, что стали есть меньше, а 4% респондентов не смогли дать конкретного ответа на вопрос.
По данным опроса, женщины чаще, чем мужчины, отвечали, что во время пандемии стали есть больше обычного. При этом мужчины чаще говорили о снижении физической нагрузки во время пандемии. Это отметил 41% мужчин и 33% женщин.
В тоже же время 20% женщин и 12% мужчин сообщили, что для них количество физической активности во время пандемии увеличилось.
При рассмотрении результатов опроса по возрастным группам можно отметить, что больше всего количество потребляемой пищи увеличили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 46% респондентов этой возрастной группы отметили снижение физической активности. Также 35% респондентов этой возрастной группы отметили, что стали меньше времени проводить на свежем воздухе. В остальных возрастных группах такой ответ давали только 10-13% респондентов.
Психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что чрезмерный или сниженный аппетит может быть признаком депрессии или повышенной тревожности. Он пояснил, что
Он призвал искать цели, соответствующие ситуации, и учиться жить в новых условиях, поскольку неизвестно, как долго продлится мировой кризис. Психотерапевт подчеркнул, что принятие ситуации значительно облегчит движение вперед. Кроме того, важно регулярно двигаться, выходить на свежий воздух и фокусироваться на положительных моментах.
Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, и участие в нем приняли 1713 респондентов.