Опрос: почти каждый третий житель Латвии во время пандемии стал есть больше

Как сообщил агентству LETA консультант по общественным отношениям Аустрис Кейшс, 11% из этих 29% жителей заявили, что стали есть существенно больше, а 18% - что стали есть немного больше.

Еще 58% респондентов сообщили, что их пищевые привычки во время пандемии не изменились, 9% заявили, что стали есть меньше, а 4% респондентов не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

По данным опроса, женщины чаще, чем мужчины, отвечали, что во время пандемии стали есть больше обычного. При этом мужчины чаще говорили о снижении физической нагрузки во время пандемии. Это отметил 41% мужчин и 33% женщин.

В тоже же время 20% женщин и 12% мужчин сообщили, что для них количество физической активности во время пандемии увеличилось.

При рассмотрении результатов опроса по возрастным группам можно отметить, что больше всего количество потребляемой пищи увеличили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 46% респондентов этой возрастной группы отметили снижение физической активности. Также 35% респондентов этой возрастной группы отметили, что стали меньше времени проводить на свежем воздухе. В остальных возрастных группах такой ответ давали только 10-13% респондентов.

Психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что чрезмерный или сниженный аппетит может быть признаком депрессии или повышенной тревожности. Он пояснил, что

в кризисных ситуациях, люди ищут способы утешить себя, часто используя для этого чрезмерное количество еды, курение или распитие спиртных напитков. Кроме того, при работе из дома еда всегда находится "на расстоянии вытянутой руки".

Он призвал искать цели, соответствующие ситуации, и учиться жить в новых условиях, поскольку неизвестно, как долго продлится мировой кризис. Психотерапевт подчеркнул, что принятие ситуации значительно облегчит движение вперед. Кроме того, важно регулярно двигаться, выходить на свежий воздух и фокусироваться на положительных моментах.