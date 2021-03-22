В Латвии - 177 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 5,4%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 177 новых случаев Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 177 новых случаев Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Оба умерших входили в возрастную группу от 70 до 79 лет.
За сутки сделано 3266 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 370,1 случая на 100 тыс. жителей, что немного меньше, чем днем ранее, когда он составил 370,9 случая.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 586 человек, умерли 1828 человек.