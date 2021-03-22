Витенбергс назвал сроки, когда Латвия может начать фасовку и производство вакцин от Covid-19

По словам Витенбергса, через 12-18 месяцев фармацевтические компании могут начать также производство вакцин по имеющимся технологиям.

Министр подтвердил, что предприниматели проявили инициативу не только фасовать готовые вакцины, но и производить их в Латвии. "Изначально это может быть одна из существующих вакцин, которую мы будем использовать. Из сказанного комиссаром мы поняли, что происходит мобилизация сил, потому что не у одной только Латвии возникли сложности с вакцинацией. Конечно, мы в худшем положении, чем другие страны, но ни одно государство не может быть удовлетворено имеющимися темпами", - сказал министр.

Витенбергс добавил, что производить вакцины непросто, это потребует много времени и усилий, поэтому необходимо задействовать все уровни - бизнес, правительство и Еврокомиссию.

Бретон после встречи сказал журналистам, что инициативу Латвии по участию в процессе производства вакцин можно только приветствовать. "Мы все вместе боремся с пандемией и ищем решения, которые помогут нам как можно скорее выйти из этой ситуации", - сказал еврокомиссар, отметив такие преимущества Латвии, как давние фармацевтические традиции, мотивированный персонал и талантливые люди.