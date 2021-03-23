Товары за 1 цент - что показала первая неделя кампании известной торговой сети?

Первая неделя показала положительные результаты - количество покупателей уменьшилось, а покупательская корзина увеличилась (по сравнению с тем же периодом неделей ранее).

Приобретая необходимые товары на более длительный срок, можно реже посещать магазин и сократить общий поток покупателей, сэкономить время, а также защитить свое здоровье и здоровье своей семьи во время режима чрезвычайной ситуации. Инициатива Maxima "Купи продукт за 1 цент" запущена в самых маленьких магазинах, то есть в магазинах формата X, при условии, что покупки делаются с картой Paldies на сумму не менее 20 евро. Для инициативы выбираются повседневно необходимые продукты, популярные у клиентов Maxima - в первую неделю это был сахар.

"Безопасность наших клиентов и сотрудников является главным приоритетом, поэтому мы регулярно отслеживаем, какие инициативы были успешными, а также внедряем новые, чтобы общими усилиями еще больше способствовать снижению распространения Covid-19. Нашей первоочередной задачей было уменьшить поток людей и способствовать изменению покупательских привычек, что было успешно достигнуто в магазинах большего формата.

Чтобы добиться такого же результата и в магазинах меньшего формата, мы запустили этот концепт в пробном порядке и софинансировали определенные группы продуктов, чтобы побудить жителей планировать свои покупки и за одно посещение магазина покупать продукты питания на несколько дней. После первой недели эксперимента мы наблюдаем, что

инициатива принесла ожидаемый результат - количество покупателей уменьшилось, а корзина покупок увеличилась. 16

На этой неделе по специальной цене мы предложим неотъемлемую часть нашего повседневного рациона - муку. Мы очень тщательно проанализируем дальнейшее влияние этой инициативы на поведение покупателей, чтобы еженедельно оценивать влияние этой меры на частоту посещений магазинов и при необходимости приспособиться", - рассказал директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.