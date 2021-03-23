Ср, 24.03.2021
От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею Виктор Мохов, "скопинский маньяк"
Виктор Мохов, "скопинский маньяк"

Власти Минска окончательно запретили проводить акции в День Воли 25 марта. Что будет?

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Команда Навального заявила о подготовке к массовым митингам и старте кампании за освобождение политика из колонии.
  • Власти Минска окончательно запретили проводить акции в День Воли 25 марта. Сегодня же продолжился судебный процесс над экс-кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико.
  • В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса, больницы заполнены более чем на 70%

Власти Минска окончательно отказали организаторам в проведении Дня Воли 25 марта. Чиновники назвали несколько причин отказа, в том числе несоответствие маршрута закону, а также ситуацию с коронавирусом. Но люди все равно планируют выйти на улицу.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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