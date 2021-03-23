Власти Минска окончательно запретили проводить акции в День Воли 25 марта. Что будет?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Власти Минска окончательно отказали организаторам в проведении Дня Воли 25 марта. Чиновники назвали несколько причин отказа, в том числе несоответствие маршрута закону, а также ситуацию с коронавирусом. Но люди все равно планируют выйти на улицу.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 23.03.2021
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