На рынке Балтии появится крупнейший конкурент Lidl

Немецкая сеть дешевых магазинов Aldi выходит на рынок Литвы, и до конца года в стране планируется открыть не менее 15 магазинов, пишет Rus.Postimees со ссылкой на литовскую деловую газету Verslo Zinios.
Основываясь на своих источниках, экономическое издание пишет, что, в отличие от своего конкурента Lidl, Aldi планирует стремительное и агрессивное расширение в Литве, пишет Postimees.
Согласно источникам, любая информация о расширении строго засекречена.
Источники подтвердили, что Aldi планирует расти на литовском рынке либо органическим путем, то есть с нуля, либо путем приобретения существующего игрока на рынке.
Одним из крупнейших конкурентов Aldi на международном рынке является Lidl. Последний работает на рынке Литвы пять лет, и у сети 54 магазина в 22 городах страны.
Aldi хотел купить Norfa, одну из крупнейших розничных сетей в Литве, но до переговоров не дошли, подтвердил владелец Norfa Дайнюс Дундулис.
Литовцам нравятся новые бренды
Экономическое издание пишет, что доли рынка будут перераспределены, когда появится новый игрок, а опыт Lidl показывает, что недооценивать конкурентов очень опасно. Литовцам также нравятся новые бренды.
Различные анализы показали, что рост безработицы, снижение доверия потребителей и растущее неравенство, вызванные пандемией Covid-19, также помогают сетям с низкими ценами расширять свою клиентскую базу.