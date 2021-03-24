Ср, 24.03.2021
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Некоторым родителям придется декларировать пособия на детей в 500 евро

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

После сюжета передачи Nekā personīga о том, что родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремный срок за то, что они не задекларировали полученную за гибель ребенка компенсацию как доход, некоторые из родителей, которым положены единовременные пособия в размере 500 евро на ребенка, обеспокоены тем, не станут ли и их подозревать в причинении ущерба экономике страны, если они забудут задекларировать эту сумму в доходах за 2021 год, пишет LETA со ссылкой на Nra.lv.

Служба государственных доходов (СГД) поясняет, что рядовые жители, получившие это пособие, не обязаны его декларировать, однако в случаях, когда родители являются должностными лицами, которые в соответствии с законом должны в обязательном порядке подавать декларации, это пособие нужно указать.

"При заполнении годовой декларации должностного лица за 2021 год государственное должностное лицо должно указать все полученные за отчетный период доходы, в том числе и полученное в этом году единовременное детское пособие", - пояснила представитель по связям с общественностью СГД Эвита Тейце-Мамая.

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