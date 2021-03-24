Некоторым родителям придется декларировать пособия на детей в 500 евро

После сюжета передачи Nekā personīga о том, что родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремный срок за то, что они не задекларировали полученную за гибель ребенка компенсацию как доход, некоторые из родителей, которым положены единовременные пособия в размере 500 евро на ребенка, обеспокоены тем, не станут ли и их подозревать в причинении ущерба экономике страны, если они забудут задекларировать эту сумму в доходах за 2021 год, пишет LETA со ссылкой на Nra.lv.