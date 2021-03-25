Чт, 25.03.2021
Несмотря на несколько лет давления и попыток вовлечь в осмысленный диалог, Россия все больше усиливает репрессии внутри страны и ведет себя все агрессивнее за ее пределами Энтони Блинкен, госсекретарь США
Энтони Блинкен, госсекретарь США
2

Видео ⟩ В Риге неизвестный дрон регулярно "заглядывает" в квартиры людей

Иллюстративное фото ФОТО: Eimantask/shutterstock.com

Местный житель Андрей, проживающий в одном из районов Риги, заметил, что у окон его квартиры регулярно летает беспилотный летательный аппарат. Рижанин убежден, что таким образом кто-то получает информацию о вещах, которые находятся в квартире, сообщает передача Bez Tabu.

Андрей указывает, что он не звонил в Государственную полицию, потому что не знает, какую информацию предоставить сотрудникам правоохранительных органов.

Он не знает, кто управляет дроном, его местонахождение или номер дрона.

2

Андрей рассказал о регулярно наблюдаемом дроне: "Траектория полета дрона линейная - параллельно окнам квартир. Также у моего окна он задерживается на несколько минут, и видно, что идет съемка. Логично, что я сразу ухожу в другую комнату, но не думаю, что это решит проблему.

У этого дрона теперь есть информация о вещах в моей квартире".

2

Передача Bez Tabu провела эксперимент и убедилась в том, что сказал Андрей. Дрон, не оснащенный специальными линзами, спокойно может "заглядывать" в квартиры людей, так как окна часто не закрыты шторами. Одна женщина, увидев в своем окне беспилотный летательный аппарат, опустила жалюзи.

Агентство гражданской авиации заявляет, что любой человек, у кого есть дрон, оснащенный видеокамерами и оборудованием для записи изображений, должен быть зарегистрирован. Если аппарат весит более 250 граммов, необходимо пройти онлайн-курс обучения и сдать теоретический экзамен.

Если дрон тяжелее 500 граммов, он не может приближаться к третьим лицам ближе чем на 50 м. Если дрон весит до 249 граммов, пилот сам оценивает, насколько близко он может приблизиться к другим людям.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

НАВЕРХ
Back