Видео ⟩ В Риге неизвестный дрон регулярно "заглядывает" в квартиры людей

Андрей указывает, что он не звонил в Государственную полицию, потому что не знает, какую информацию предоставить сотрудникам правоохранительных органов.

Он не знает, кто управляет дроном, его местонахождение или номер дрона. 43

Андрей рассказал о регулярно наблюдаемом дроне: "Траектория полета дрона линейная - параллельно окнам квартир. Также у моего окна он задерживается на несколько минут, и видно, что идет съемка. Логично, что я сразу ухожу в другую комнату, но не думаю, что это решит проблему.

У этого дрона теперь есть информация о вещах в моей квартире". 43

Передача Bez Tabu провела эксперимент и убедилась в том, что сказал Андрей. Дрон, не оснащенный специальными линзами, спокойно может "заглядывать" в квартиры людей, так как окна часто не закрыты шторами. Одна женщина, увидев в своем окне беспилотный летательный аппарат, опустила жалюзи.

Агентство гражданской авиации заявляет, что любой человек, у кого есть дрон, оснащенный видеокамерами и оборудованием для записи изображений, должен быть зарегистрирован. Если аппарат весит более 250 граммов, необходимо пройти онлайн-курс обучения и сдать теоретический экзамен.

Если дрон тяжелее 500 граммов, он не может приближаться к третьим лицам ближе чем на 50 м. Если дрон весит до 249 граммов, пилот сам оценивает, насколько близко он может приблизиться к другим людям.