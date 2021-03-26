Пт, 26.03.2021
Мне каждый день кто-нибудь говорит, что больше не может выдержать Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава

Тепло, но не на море: синоптики рассказали о погоде на пятницу

Весна ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В пятницу, 26 марта, в Латвии будет малооблачно, существенных осадков не ожидается, местами на побережье сохранится туман, прогнозируют синоптики.

Воздух прогреется до +8.. +13 градусов, местами на берегу моря - только до +4 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге дождя не будет, и на солнце потеплеет до +12 градусов.

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