Тепло, но не на море: синоптики рассказали о погоде на пятницу
В пятницу, 26 марта, в Латвии будет малооблачно, существенных осадков не ожидается, местами на побережье сохранится туман, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 26 марта, в Латвии будет малооблачно, существенных осадков не ожидается, местами на побережье сохранится туман, прогнозируют синоптики.
Воздух прогреется до +8.. +13 градусов, местами на берегу моря - только до +4 градусов.
Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге дождя не будет, и на солнце потеплеет до +12 градусов.