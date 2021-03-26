Прибыль финансовых учреждений Латвии за два месяца - больше 30 млн евро

В феврале прибыль монетарных финансовых учреждений составила 13,1 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 28 февраля 2021 года составила 23,637 млрд евро, что на 14,1% или 2,92 млрд евро больше, чем в конце февраля 2020 года (20,717 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 11,934 млрд евро (+3,9%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 11,827 млрд евро (+4,3%), а в зарубежной валюте остаток выданных кредитов составил 106,9 млн евро (-28,7%).

Остаток вкладов резидентов в конце февраля составил 15,006 млрд евро (+16,1%), вклады в евро составили 13,959 млрд евро (+15,8%), вклады в зарубежных валютах - 1,047 млрд евро (+19,3%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений в конце февраля составили 2,942 млрд евро, что на 5,5% больше, чем в конце февраля 2020 года.