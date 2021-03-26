Видео ⟩ Фермерские тракторы вытащили застрявшую в грязи машину VUGD
Бывает такое, что пожарным нужна помощь. Возвращаясь с места вызова в Даугавпилсе, автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы застряла в грязи.
Бывает такое, что пожарным нужна помощь. Возвращаясь с места вызова в Даугавпилсе, автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы застряла в грязи.
Государственная пожарно-спасательная служба выражает благодарность Янису Гайделису, владельцу хутора Bebri в Науенской волости Даугавпилсского края - с помощью тракторов хозяйства автоцистерну вытащили из грязи!
Видео: Тракторы вытащили машину VUGD из грязи