Пт, 26.03.2021
Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле Ольга Михайлова, адвокат Навального
Ольга Михайлова, адвокат Навального

Видео ⟩ Фермерские тракторы вытащили застрявшую в грязи машину VUGD

ФОТО: Ekrānšāviņš

Бывает такое, что пожарным нужна помощь. Возвращаясь с места вызова в Даугавпилсе, автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы застряла в грязи.

Государственная пожарно-спасательная служба выражает благодарность Янису Гайделису, владельцу хутора Bebri в Науенской волости Даугавпилсского края - с помощью тракторов хозяйства автоцистерну вытащили из грязи!

Видео: Тракторы вытащили машину VUGD из грязи

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