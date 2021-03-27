Вс, 28.03.2021
Тот факт, что каждый день мы откладываем открытие магазинов, представляет большую угрозу для устойчивой торговли и эпидемиологической безопасности в целом. Чем позже они откроются, тем больше у людей будет потребность идти в магазин в день открытия. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев
Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

В Салдусском крае в результате ДТП погиб человек

ФОТО: LETA

В Зирньской волости Салдусского края в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

Автоавария произошла около 23:00 на автодороге Рига - Лиепая, где столкнулись автомобиль VW Polo и грузовик Scania.

В целом за прошедшие сутки в ДТП пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 автоаварий.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей, два человека управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.

За прошедшие сутки полиция оформила 213 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и четыре - за агрессивное вождение.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 534 протокола.

НАВЕРХ
Back