"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли?" Путин о том, почему не сделал прививку публично

Напомним, 23 марта Кремль сообщил, что президент России сделал прививку от коронавируса, однако процесс вакцинации показывать населению власти не стали, также как и раскрывать, какой именно вакцине отдал предпочтение Путин.
Теперь Путин лично объяснил, почему не захотел делать прививку публично в отличие от других мировых лидеров:
"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет".
Российский политик также добавил, что, если бы кому-то из лидеров стран захотелось сфальсифицировать свою вакцинацию, они могли бы вколоть себе физраствор или витамины: "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать.
Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок...
Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд".
Президент России поделился, что после вакцинации от коронавируса чувствовал себя хорошо, но при движении испытывал небольшой дискомфорт в руке, куда вкололи вакцину. "Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - отметил он. На утро его немного "поламывало", но температура была нормальной.
Путин не стал раскрывать, какой из российских препаратов он привился: "Одной из наших трех вакцин. Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал".