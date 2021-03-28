"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли?" Путин о том, почему не сделал прививку публично

Напомним, 23 марта Кремль сообщил, что президент России сделал прививку от коронавируса, однако процесс вакцинации показывать населению власти не стали, также как и раскрывать, какой именно вакцине отдал предпочтение Путин.

Теперь Путин лично объяснил, почему не захотел делать прививку публично в отличие от других мировых лидеров:

"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет".

Российский политик также добавил, что, если бы кому-то из лидеров стран захотелось сфальсифицировать свою вакцинацию, они могли бы вколоть себе физраствор или витамины: "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать.

Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок...

Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд".

Президент России поделился, что после вакцинации от коронавируса чувствовал себя хорошо, но при движении испытывал небольшой дискомфорт в руке, куда вкололи вакцину. "Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - отметил он. На утро его немного "поламывало", но температура была нормальной.