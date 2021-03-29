Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Устали: около половины учителей хотят уйти из профессии в ближайшие пять лет

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Около половины учителей ощущают переутомление и профессиональное выгорание, такое же количество хочет уйти из профессии в ближайшие пять лет, и нет особого различия между теми, кто проработал в школе несколько лет или более 30, пишет в понедельник газета Diena.

Большинство из опрошенных отраслевым профсоюзом 10 000 учителей заявили, что работают не 30, а 49 часов в неделю: это 25 учебных часов, 13 часов на дополнительные обязанности (подготовка к урокам, проверка домашних заданий и т.д.), а еще 11 часов тратится на обстоятельства, связанные с Covid-19. 

Только около 40% учителей заявили, что им заплатили за все дополнительные обязанности, еще меньше тех, кто считает, что получает соответствующую оплату труда (10% педагогов детских садов и 20% педагогов других учреждений образования), а их нагрузка сбалансированная (около 20%). 

Большинство учителей (85%) не ощущают заботы со стороны государства и самоуправлений (56%), а 27,6% - со стороны руководства своего учреждения образования. 

Для повышения удовлетворенности своей работой учителям необходимы конкурентоспособная зарплата, оплата всех обязанностей и повышение престижа профессии.

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