Устали: около половины учителей хотят уйти из профессии в ближайшие пять лет

Большинство из опрошенных отраслевым профсоюзом 10 000 учителей заявили, что работают не 30, а 49 часов в неделю: это 25 учебных часов, 13 часов на дополнительные обязанности (подготовка к урокам, проверка домашних заданий и т.д.), а еще 11 часов тратится на обстоятельства, связанные с Covid-19.

Только около 40% учителей заявили, что им заплатили за все дополнительные обязанности, еще меньше тех, кто считает, что получает соответствующую оплату труда (10% педагогов детских садов и 20% педагогов других учреждений образования), а их нагрузка сбалансированная (около 20%).

Большинство учителей (85%) не ощущают заботы со стороны государства и самоуправлений (56%), а 27,6% - со стороны руководства своего учреждения образования.