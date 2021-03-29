Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

В Рижском зоопарке остался только один жираф; остальные умерли с разницей в несколько месяцев

9 октября в Рижском зоосаде состоялось официальное открытие нового дома для жирафов. Теперь посетители смогут посмотреть на Пика и Перископа, которые были доставлены в Ригу из Польши ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Рижском национальном зоопарке остался только один жираф - Кими. Остальные два - Перископ и Пикс - умерли с разницей в несколько месяцев, сообщил представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

Один жираф умер в марте этого года.

На своей странице в Facebook представители зоопарка пояснили, что за неполных два года умерли три из четырех доставленных в 2007 году жирафов. 

В этом нет ничего удивительного - в дикой природе средняя продолжительность жизни жирафа составляет 10-15 лет, а рижские жирафы умерли в 18 лет.

Отмечается, что причиной их смерти стал инсульт и длительные, но неизбежные возрастные проблемы с пищеварением.

После переговоров с координатором Европейской программы по сохранению исчезающих видов жирафов (EEP) ожидается, что в Рижский зоопарк не позднее 2023 года будут отправлены две самки, но уже в этом году 14-летний Кими встретит друга, чтобы не приходилось коротать время в одиночестве.

По оценке международных профессионалов, специалисты зоопарка овладели навыками кормления и ветеринарного ухода за животными, содержащимися в неволе, что позволяет координатору Европейской программы сохранения исчезающих видов в дальнейшем доверить группу жирафов Ротшильда Рижскому зоопарку.

🔸 Gals un sākums* Rīgas Zooloģiskā dārza ikdienas ritējumā 🔸

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