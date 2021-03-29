В Рижском зоопарке остался только один жираф; остальные умерли с разницей в несколько месяцев

Один жираф умер в марте этого года.

На своей странице в Facebook представители зоопарка пояснили, что за неполных два года умерли три из четырех доставленных в 2007 году жирафов.

В этом нет ничего удивительного - в дикой природе средняя продолжительность жизни жирафа составляет 10-15 лет, а рижские жирафы умерли в 18 лет.

Отмечается, что причиной их смерти стал инсульт и длительные, но неизбежные возрастные проблемы с пищеварением. 27

После переговоров с координатором Европейской программы по сохранению исчезающих видов жирафов (EEP) ожидается, что в Рижский зоопарк не позднее 2023 года будут отправлены две самки, но уже в этом году 14-летний Кими встретит друга, чтобы не приходилось коротать время в одиночестве.

По оценке международных профессионалов, специалисты зоопарка овладели навыками кормления и ветеринарного ухода за животными, содержащимися в неволе, что позволяет координатору Европейской программы сохранения исчезающих видов в дальнейшем доверить группу жирафов Ротшильда Рижскому зоопарку.