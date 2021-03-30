За сутки подтверждено 526 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 2,8%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте 50-59,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1893 человека с Covid-19, что составляет 1,86% от общего количества инфицированных.

За сутки в Латвии сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 733 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболел 7131 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе пять человек переведены из других медучреждений, 10

свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В понедельник в больницах с коронавирусом находились 716 человек по сравнению с 728 в воскресенье.

Выписано в понедельник 70 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.