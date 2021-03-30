За сутки подтверждено 526 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 2,8%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
- один человек - в возрасте 50-59,
- четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
- пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 1893 человека с Covid-19, что составляет 1,86% от общего количества инфицированных.
За сутки в Латвии сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 733 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболел 7131 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения.
За прошедшие сутки госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе пять человек переведены из других медучреждений,
свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник в больницах с коронавирусом находились 716 человек по сравнению с 728 в воскресенье.
Выписано в понедельник 70 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.
У 625 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 91 - в тяжелой.