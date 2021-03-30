Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы
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За сутки подтверждено 526 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 2,8%
Госпитализировано 72 больных Covid-19

ФОТО: unsplash.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 526 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 50-59,
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1893 человека с Covid-19, что составляет 1,86% от общего количества инфицированных.

За сутки в Латвии сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 733 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболел 7131 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе пять человек переведены из других медучреждений,

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свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В понедельник в больницах с коронавирусом находились 716 человек по сравнению с 728 в воскресенье.

Выписано в понедельник 70 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.

У 625 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 91 - в тяжелой.

 
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