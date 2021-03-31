Предпринимателей, затронутых кризисом Covid-19, могут освободить от платы за аренду помещений

Предприятия, на работу которых повлиял кризис Covid-19, арендующие помещения для своей хозяйственной деятельности у публичного лица или его обществ капитала, могут просить об освобождении от арендной платы или о ее снижении на определенный период времени до 30 июня этого года. Предприятия также могут просить, чтобы к ним не применялись пени и штрафы. Для получения указанных льгот необходимо заявление арендатора, помимо этого он должен соответствовать определенным критериям.

Если арендованные помещения в определенный период вообще не использовались для хозяйственной деятельности из-за принятых Кабинетом министров решений, то применяется освобождение от арендной платы. В свою очередь в других случаях применяется снижение арендной платы вплоть до 90%.

Самоуправления могут также устанавливать другие критерии для арендаторов недвижимого или движимого имущества самоуправлений или контролируемых ими обществ капитала, а также устанавливать другую градацию снижения арендной платы. В случае задержки оплаты арендной платы и других связанных платежей к предприятию или негосударственной организации не применяются пени и штрафы, за исключением платежей за электричество, теплоэнергию, водоснабжение и другие услуги по содержанию недвижимости.

Претендовать на снижение арендной платы или освобождение от нее могут предприятия и негосударственные организации, соответствующие определенным критериям, – уменьшились доходы от хозяйственной деятельности или деятельности негосударственной организации, у арендатора нет долгов по налогам, превышающих 1000 евро, не было серьезных задержек платежей, не начат процесс неплатежеспособности и др.

Заявление за период с 1 января до 30 июня надо подать арендодателю до 31 июля или в отдельных случаях до 14 июня. Арендодатель рассмотрит его в течение 10 рабочих дней.

Если помещения взяты в аренду у частного коммерсанта, то обеим сторонам следует между собой договариваться об арендной плате и других платежах, если таковые имеются.