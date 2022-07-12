Наслаждайтесь звуками латвийской природы с Huawei FreeBuds Pro 2

Беспроводные наушники, которые адаптируются к ушам пользователя

Высокое качество звука достигается благодаря встроенным в наушники динамикам, которые обеспечивают как низкие, так и высокие звуковые тона. Чем шире частотный диапазон динамиков, тем больше звуковых нюансов музыкального произведения сможет услышать пользователь, таким образом получая всеобъемлющие впечатления и возможность понять каждую деталь музыкальной композиции.

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«Чтобы обеспечить своим пользователям наилучшее качество прослушивания через беспроводные наушники, Huawei FreeBuds Pro 2 оснащены звуковой системой, включающей в себя два динамика, которые обеспечивают низкочастотный диапазон от 14 Гц и высокочастотный – до 48 кГц в сочетании с цифровой технологией Dual-crossover, отдельно обрабатывающей каждый сигнал. Таким образом устройство анализирует каждое произведение отдельно, чтобы обеспечить наиболее подходящее исполнение», – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела по обучению продукции Huawei в Латвии.

Не секрет, что слух и структура ушного канала у каждого человека индивидуальны, поэтому одни и те же наушники обеспечат разное звучание для разных слушателей. Чтобы уменьшить возможные утечки звука у разных пользователей, компания Huawei оснастила новые беспроводные наушники технологией искусственного интеллекта, которая с помощью тройного адаптивного эквалайзера анализирует привычки пользователя в режиме реального времени и рассчитывает необходимую компенсационную разницу в зависимости от возникающей утечки звука. Благодаря этому пользователи Huawei FreeBuds Pro 2 получают неизменное качество прослушивания независимо от позы, вида деятельности или выполняемой задачи.

Нежелательные шумы остались в прошлом

Находясь в городе, зачастую бывает трудно найти идеально тихое место для наслаждения музыкой. Но это не должно быть проблемой с современными беспроводными наушниками, которые оснащены технологией активного шумоподавления и дают возможность полноценно и беспрепятственно наслаждаться музыкальным произведением.

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«Новые Huawei FreeBuds Pro 2 поддерживают первую в мире умную и активную технологию шумоподавления с тремя микрофонами, благодаря которой найти подходящий момент и место для качественного прослушивания можно где и когда угодно. По сравнению с предыдущими моделями в новых беспроводных наушниках шумоподавление до 15 % лучше и снижает уровень шума вплоть до 47 децибелов, поэтому даже шумные рижские улицы и общественный транспорт больше не препятствуют возможности отключиться от суеты и уделить время себе», – отмечает М. Тиллерс.

Для продуманного удобства

Чтобы пользователь мог наслаждаться качественным звуком, беспроводные наушники должны быть оснащены не только передовыми технологиями и решениями, но и интуитивными средствами управления, которые облегчают регулировку громкости и переключение между разными режимами.