На поддержку торговых центров планируется выделить до 20 млн евро

Как сообщили в Минфине, рабочая группа сегодня рассмотрела предложения Министерства экономики о программе поддержки торговых центров. Окончательное решение по этому вопросу примет Кабинет министров.

Подать заявки на получение этого вида поддержки смогут торговые центры площадью более 7000 квадратных метров.

Размер поддержки составит 15 евро за каждый квадратный метр площади, указанной в кадастровом деле торгового центра, за исключением парковочных мест. Планируется, что один торговый центр сможет подать заявку на поддержку в размере до 1,8 млн евро.

Подать заявки можно будет до 15 мая, администрирование программы будет осуществлять Латвийское агентство инвестиций и развития.

Программа поддержки предусматривает, что торговый центр не сможет требовать от арендаторов дополнительных платежей по выставленным за январь, февраль и март 2021 года счетам за аренду.

Квалифицироваться для получения поддержки смогут торговые центры, снижение доходов от аренды у которых в первые три месяца этого года по сравнению с соответствующими месяцами 2019 или 2020 года составляет по меньшей мере 30%.

Как сообщалось, представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров Domina Shopping, Origo, Galleria Riga, Saga, Ozols, Dauga, Sky & More, Via Jurmala Outlet Village и Valleta в понедельник направили премьер-министру Кришьянису Кариньшу открытое письмо, указав на критическую ситуацию в отрасли и требуя встречи с представителями правительства.