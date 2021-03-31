За сутки подтверждено 630 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,9%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 630 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 630 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
С начала пандемии в Латвии скончались 1899 человек с Covid-19, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.
За сутки в Латвии сделано 16 080 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 102 363 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6943 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за последние два дня уменьшился с неполных 380 до 364 случаев на 100 000 населения.