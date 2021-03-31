За сутки подтверждено 630 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,9%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 98 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1899 человек с Covid-19, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.

За сутки в Латвии сделано 16 080 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 102 363 человек.