Ср, 31.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
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За сутки подтверждено 630 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,9%

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/GIUSEPPE LAMI

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 630 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 98 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1899 человек с Covid-19, что составляет 1,85% общего количества инфицированных.

За сутки в Латвии сделано 16 080 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 102 363 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6943 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за последние два дня уменьшился с неполных 380 до 364 случаев на 100 000 населения.

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