Левитс: качественный судебный процесс - это вопрос международной репутации государства

По его словам, суд, который сейчас может показаться экспериментальным проектом, в будущем может восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

"Деловая среда и общество в целом ожидают таких изменений в судебной системе, которые могли бы обеспечить более быструю и эффективную защиту прав", - заявил Левитс, подчеркнув, что в то время, когда юридические отношения становятся все более сложными, усилия правительства по повышению качества судебных услуг нужно приветствовать.