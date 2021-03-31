Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Левитс: качественный судебный процесс - это вопрос международной репутации государства

ФОТО: LETA

Эффективный и качественный судебный процесс является фактором, способствующим стабильному бизнесу, а также вопросом международной репутации государства, заявил сегодня президент Эгил Левитс на открытии суда по экономическим делам.

По его словам, суд, который сейчас может показаться экспериментальным проектом, в будущем может восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

"Деловая среда и общество в целом ожидают таких изменений в судебной системе, которые могли бы обеспечить более быструю и эффективную защиту прав", - заявил Левитс, подчеркнув, что в то время, когда юридические отношения становятся все более сложными, усилия правительства по повышению качества судебных услуг нужно приветствовать.

Как сообщалось, сегодня приступил к работе суд по экономическим делам, который будет рассматривать коррупционные нарушения в частном и государственном секторах, а также преступления, связанные с отмыванием денег.

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