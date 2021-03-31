LTV7: Инспекция здоровья расследует смерть после вакцинации от Covid-19

Олег Зейгермахер, 71 год. В марте он решился на вакцину от Covid-19. Об этом рассказывает его сын. Сам Олег умер.

"У нас папа был всегда против вакцины. Потом вдруг он поменял мнение. И буквально в один момент маме позвонил семейный врач, предложил вакцинацию. Мама сказала нет, папе предложили на работе делать вакцину. Папа сказал: "да, хочу"", - говорит сын Олега Павел Зейгермахер.

5 марта около трех часов дня Олег Зейгермахер получил первую дозу вакцины AstraZeneca.

"Он приехал домой, вечером у него была небольшая температура, около 37 градусов. И состояние лёгкой простуды. 38

Ну их всех предупредили, что это нормальное состояние и может такое быть. Потом суббота, воскресенье - 6-е, 7-е число, температуры нет, но состояние слабое, усталость", - делится Павел.

8-го марта, в понедельник, состояние ухудшилось. Вечером мужчина потерял сознание. Домой приехала скорая помощь и увезла его в больницу. Через несколько часов, ночью 9 марта Олег Зейгермахер скончался. Его сын, Павел, пытался выяснить у медиков, что случилось с отцом. По его словам, врачи неотложной помощи предположили, что виной всему мог стать тромб:

"В принципе в этом и есть вопрос. С одной стороны нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы". 38

Олег Зейгермахер получил прививку AstraZeneca партии ABV5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза. О серьезных осложнениях после прививки этой серии сообщила Австрия. Известно о двух случаях - тридцатипятилетняя женщина госпитализирована с лёгочной эмболией, она попала в больницу. Сорока девятилетняя женщина через десять дней после прививки умерла от множественного тромбоза. 9 марта Латвия остановила использование партии ABV5300. Позже после заключения Европейского агентства лекарств ограничения снимают.

"В Латвии до сих пор нет ни одного случая тромбоза, который можно связать с вакцинацией. 38

К тому же, на данный момент уже есть заключение, что вакцина не связана с образованием тромбов", - утверждает представитель Госагенства лекарств и Европейского агентства лекарств в Латвии Зане Нейкена.

Из заключения свидетельства о смерти Олега Зейгермахера: прямой причиной смерти стал отек легких при двусторонней пневмонии на фоне коронавируса Sars-Cov2. Сопутствовала этому еще и коронарная болезнь сердца. Но главный вопрос, которым задается семья, как после получения вакцины у Олега мог развиться Covid-19.