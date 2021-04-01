Минздрав опубликует "список преимуществ" для привитых от Covid-19

По его словам, что переговоры и работа по внедрению цифровых "зеленых" сертификатов ведется по всей Европе, в том числе в Латвии. Правительство может заняться этим вопросом в ближайшие недели.

Павлютс призвал людей более активно записываться на прививку, потому что "в какой-то момент люди, возможно, в ожидании других вакцин, начали записываться медленнее, что начинает нам мешать в планировании крупных мероприятий наперед".

"Все вакцины хороши, о чем свидетельствует международная и местная практика, так как даже в случае заболевания Covid-19 течение болезни легкое и не требует госпитализации",

- сказал министр.

Напомним, сегодня стартовала информационная кампания "2 миллиона причин для вакцинации". В 8:30 состоялось удаленное мероприятие для прессы, в котором приняли участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича и представители самоуправлений, в которых будут работать центры вакцинации.

Уже проведены организационные работы для того, чтобы в начале апреля два крупных центра вакцинации в Риге и 12 крупных пунктов вакцинации, оборудованных при поддержке Рижского самоуправления, а также девять пунктов вакцинации в крупнейших городах Латвии были готовы к открытию.