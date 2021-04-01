По подозрению в контрабанде задержаны несколько сотрудников СГД, полиции и Госпогранохраны

Гендиректор СГД Иева Яунземе отметила, что это задержание - ответ всем, кто считает, что, заплатив определенную сумму денег, Латвийское государство можно использовать для реализации своих преступных целей.

"Два года назад, когда я начинала работать в СГД, я обязалась добиться того, чтобы название учреждения связывалось только с искоренением преступности, а не прикрытием, и это целенаправленно реализуется. СГД - не место для людей с преступными планами",

- отметила Яунземе.

По ее словам, СГД приложило большие усилия, чтобы искоренить организованную преступность в Латвии, и добилась в этой сфере многого - регулярно обществу предоставляется информация об обнаруженных грузах контрабанды, а также о задержанных подозреваемых.

"В то же время мы осознаем, что преступный мир не спит, пытаясь придумать все новые способы, как обойти законы, в том числе и ищет контакты в учреждениях госуправления, в том числе и в СГД. Сейчас сделано много, чтобы преступники такие контакты в СГД не могли найти, и я могу точно сказать, что СГД - не место для таких людей", - добавила Яунземе.

После проведенных задержаний должностные лица от исполнения обязанностей отстранены. К трем из пяти лиц применена мера пресечения, связанная с лишением свободы - арест.

В интересах следствия дополнительная информация не предоставляется.