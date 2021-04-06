Упрощены налоговые декларации для микропредприятий

Новую декларацию за первый квартал 2021 года надо будет подать с 1 апреля до 15 апреля этого года.

При подаче декларации за первый квартал этого года, микропредприятия должны указать в ней оборот за квартал с распределением по месяцам, и система EDS автоматически рассчитает вытекающую из этого суммуналога с микропредприятия.

Декларацию следует подавать только за тот квартал, в котором у микропредприятия был оборот, а также в том случае, если оборот был только в одном или двух месяцах отчетного квартала. Если ни в одном месяце квартала оборота не было, то подавать декларацию не надо.

Плательщикам налога на микропредприятия, которые были зарегистрированы до конца 2020 года, дополнительно к упомянутой информации за первый и второй кварталы 2021 года в декларации надо будет указывать также доходы каждого работника за каждый месяц. Если на микропредприятии трудится только его владелец, и у микропредприятия нет других работников или владельцев, то эту информацию указывать не надо.

Тем плательщикам налога на микропредприятия (SIA), у которых имеется несколько работников, дополнительно надо задекларировать также доходы каждого работника в каждом месяце квартала.

Декларация о налоге на микропредприятия доступна в VID EDS там же, где и прежде – в разделе “Подготовка документа из формы”/ ”Mikrouzņēmuma nodokļa dokumenti (Документы налога с микропредприятий)”.