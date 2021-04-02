Пт, 2.04.2021
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Алексей Навальный

В Валмиере с 7 апреля возобновят очную учебу 1-6-е и 12-е классы

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

 Валмиерская городская дума в сотрудничестве с руководством учебных заведений решила с 7 апреля возобновить очные занятия в школе для учеников 1-6-х и 12-х классов, сообщила специалист по связям с общественностью Валмиерского самоуправления Лиене Пинне.

Очные занятия два раза в неделю для учащихся 7-11-х классов планируется начать с 12 апреля.

Пинне напомнила, что при очном обучении ученики должны носить маски, держаться на расстоянии двух метров друг от друга, регулярно мыть руки, а учителя - проветривать классы перед каждым уроком.

С возобновлением очной формы обучения прекратится доставка горячих бесплатных обедов ученикам 1-6-х классов, живущим в Валмиере, и продуктовых наборов ученикам, проживающим за городом. Обеды будут подаваться ученикам в школьных столовых.

В целях безопасности учителя будут проходить еженедельный скрининг на Covid-19. Такая практика уже распространена в дошкольных и специальных учебных заведениях.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Валмиере на 1 апреля составлял 108.

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