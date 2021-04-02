В Валмиере с 7 апреля возобновят очную учебу 1-6-е и 12-е классы

Очные занятия два раза в неделю для учащихся 7-11-х классов планируется начать с 12 апреля.

Пинне напомнила, что при очном обучении ученики должны носить маски, держаться на расстоянии двух метров друг от друга, регулярно мыть руки, а учителя - проветривать классы перед каждым уроком.

С возобновлением очной формы обучения прекратится доставка горячих бесплатных обедов ученикам 1-6-х классов, живущим в Валмиере, и продуктовых наборов ученикам, проживающим за городом. Обеды будут подаваться ученикам в школьных столовых.

В целях безопасности учителя будут проходить еженедельный скрининг на Covid-19. Такая практика уже распространена в дошкольных и специальных учебных заведениях.