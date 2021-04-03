В Великобритании умерли семь человек, у которых после вакцинации AstraZeneca образовались тромбы

В Великобритании использовано уже более 18 миллионов доз вакцин AstraZeneca, и сейчас не известно, существует ли связь между вакцинацией и чрезвычайно редкими случаями образования тромбов.

Регулятор также отмечает, что польза от вакцинации превышает риски, поэтому призывает жителей вакцинироваться.

Как в сообщении указало Управление по лекарственным средствам и медицинской продукции Великобритании, с 24 марта известно о 30 случаях образований тромбов, и "к сожалению, семь человек скончались".

Европейское агентство лекарств, как и Всемирная организация здравоохранения, признало вакцину AstraZeneca безопасной, ожидается, что 7 апреля оно выступит с обновленными рекомендациями.

Нет сообщений об образовании тромбов после вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech, указал британский регулятор, отметив, что продолжается скрупулезный анализ сообщений.

В Великобритании всего вколото более 31 миллиона доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Выбирать вакцину люди не могут.

Как указано на портале регулятора, основываясь на нынешних данных, польза от вакцины от Covid-19 превышает риски.