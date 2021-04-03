В Цесисе мужчина получил травму на пасхальных качелях

Мужчине потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи в тот момент, когда он уже добрался до дома.

Как агентству LETA рассказал свидетель происшествия, получивший травму мужчина упал с пасхальных качелей, установленных в Цесисе на площади Виенибас. После падения с массивных деревянных качелей они ударили его по спине и он, по словам свидетеля, остался под ними.

Напомним, чтобы качание на качелях на Пасху было позитивным и веселом мероприятием, не несущим травм, Центр по защите прав потребителей (РТАС) призывает качаться осторожно и проверять безопасность качелей.

Так называемые традиционные пасхальные качели - объект повышенного риска, так как у них массивное деревянное сиденье, не соответствующее требованиям смягчения удара, они часто имеют неподвижные подвески и большую высоту падения. 3