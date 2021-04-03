Сб, 3.04.2021
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Игорь Жданов, директор ФБК

В Цесисе мужчина получил травму на пасхальных качелях

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу в Цесисе мужчина получил травму позвоночника на качелях, сообщает агентство LETA.

Мужчине потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи в тот момент, когда он уже добрался до дома.

Как агентству LETA рассказал свидетель происшествия, получивший травму мужчина упал с пасхальных качелей, установленных в Цесисе на площади Виенибас. После падения с массивных деревянных качелей они ударили его по спине и он, по словам свидетеля, остался под ними.

Напомним, чтобы качание на качелях на Пасху было позитивным и веселом мероприятием, не несущим травм, Центр по защите прав потребителей (РТАС) призывает качаться осторожно и проверять безопасность качелей.

Так называемые традиционные пасхальные качели - объект повышенного риска, так как у них массивное деревянное сиденье, не соответствующее требованиям смягчения удара, они часто имеют неподвижные подвески и большую высоту падения.

Это означает, что случайное получение удара от них может привести к значительным, даже летальным травмам, особенно у детей. Поэтому РТАС призывает использовать безопасные качели на частных или публичных игровых площадках, у которых в качестве подвески используются, например, цепочки или веревки, и у которых сидение из прорезиненного или полимерного материала.

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