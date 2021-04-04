Вс, 4.04.2021
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Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы

В Ливанском крае в столкновении двух автомобилей погиб мужчина

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash/Clark Van Der Beken

В субботу вечером в результате столкновения двух автомобилей в Ливанском крае погиб мужчина, личность которого пока не установлена, сообщили в Государственной полиции.

Около 23.00 в Рожупской волости Ливанского края столкнулись автомобили Honda Civic и Opel Zafira. В результате аварии пострадали женщина и мужчина, которые были доставлены в больницу.

На месте происшествия погиб мужчина, личность которого пока не установлена.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, в том числе один пешеход.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 12 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в субботу составлено 599 протоколов, в том числе 302 - за превышение скорости.

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