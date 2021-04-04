В Ливанском крае в столкновении двух автомобилей погиб мужчина
В субботу вечером в результате столкновения двух автомобилей в Ливанском крае погиб мужчина, личность которого пока не установлена, сообщили в Государственной полиции.
В субботу вечером в результате столкновения двух автомобилей в Ливанском крае погиб мужчина, личность которого пока не установлена, сообщили в Государственной полиции.
Около 23.00 в Рожупской волости Ливанского края столкнулись автомобили Honda Civic и Opel Zafira. В результате аварии пострадали женщина и мужчина, которые были доставлены в больницу.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, в том числе один пешеход.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 12 водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения в субботу составлено 599 протоколов, в том числе 302 - за превышение скорости.