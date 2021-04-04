Заболеваемость коронавирусом в Латвии - самая низкая среди стран Балтии
В Латвии заболеваемость Covid-19 в пасхальные праздники - самая низкая среди стран Балтии, свидетельствуют статистические данные.
В Латвии заболеваемость Covid-19 в пасхальные праздники - самая низкая среди стран Балтии, свидетельствуют статистические данные.
Если в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составлял в Латвии 370,3 случая, а в Литве - 349,8 случая, то в субботу соответственно 352,2 и 364 случая.
В Эстонии 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения значительно выше, чем в других странах Балтии - в пятницу он составлял 1177 случаев, в субботу - 1122, в воскресенье - 1053,52.