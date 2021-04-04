Партия призывает запретить уголовно преследуемым депутатам занимать несколько должностей в Сейме

Поправки в Регламент Сейма представили депутаты фракции KPV LV Эрик Пуценс, Каспар Гиргенс, Ралф Немиро, Иева Крапане и Марис Можвилло.

В течение некоторого времени Парламент не мог рассмотреть обширные поправки к Регламенту, предложенные предыдущим 12-м Сеймом в 2017 году, а в 2016 году законодатель принял последние поправки к нормативному акту, регулирующему его деятельность.

KPV LV призывает установить, что в случае согласия Сейма на возбуждение уголовного дела в отношении члена Сейма или ареста депутата, тот теряет право быть избранным в Президиум Сейма, исполнять обязанности председателя, или секретарь комиссии Сейма.

Политики фракции, входящей в коалицию, отмечают, что Сейм принимает решение о выдаче депутата для уголовного преследования по запросу правоохранительных органов.

Депутат не может продолжать полноценно исполнять свои обязанности, тем более, занимая одну из должностей, упомянутых в предлагаемых поправках, отмечают политики. Депутаты Европарламента поясняют, что на то, что обязанности на этих должностях требуют дополнительной работы, также указывают надбавки за выполнение этих обязанностей.