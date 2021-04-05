Пн, 5.04.2021
Меня еще в роддоме прозвали Шаляпиным Павел Трофимик, латвийский оперный певец
Павел Трофимик, латвийский оперный певец

За сутки подтверждено 119 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,8%

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 119 новых случаев Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии умер 1931 человек с коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 3139 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 348 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 104 224 человек.

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