За сутки подтверждено 119 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,8%

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии умер 1931 человек с коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 3139 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 348 случаев на 100 000 населения.