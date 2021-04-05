За сутки подтверждено 119 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,8%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 119 новых случаев Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 119 новых случаев Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии умер 1931 человек с коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 3139 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 348 случаев на 100 000 населения.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 104 224 человек.