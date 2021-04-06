За сутки подтверждено 309 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 6,2%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 69 лет:

Всего за время пандемии в Латвии умерли 1937 человек с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,5 случая на 100 000 населения. По подсчетам агентства LЕТА, за последние две недели коронавирусом в Латвии заболели 6439 человек. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 104 533 человека.