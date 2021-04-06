Вт, 6.04.2021
Меня еще в роддоме прозвали Шаляпиным Павел Трофимик, латвийский оперный певец
Павел Трофимик, латвийский оперный певец

За сутки подтверждено 309 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 6,2%
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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 309 новых случаев Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 69 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет.

Всего за время пандемии в Латвии умерли 1937 человек с коронавирусом.

За последние 24 часа проведено 4987 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,5 случая на 100 000 населения. По подсчетам агентства LЕТА, за последние две недели коронавирусом в Латвии заболели 6439 человек. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 104 533 человека.

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