Рядом с Рижским аэропортом началось строительство гостиницы от Hilton. Будет вложено 13,8 млн евро

Проект гостиницы реализует литовское предприятие по управлению активами I Asset Management, генеральным подрядчиком является латвийский строительно-промышленный концерн UPB.

В гостинице, расположенной в 1 км от аэропорта, будет 189 номеров. Это первая гостиница международной сети, построенная недалеко от аэропорта "Рига".

Ожидается, что

Hampton by Hilton откроется во втором квартале следующего года.

Директор управляемого I Asset Management инвестиционного фонда Airport Hotels Fund Лауринас Антропикас выразил удовлетворение тем, что строительство отеля началось, несмотря на все опасения по поводу снижения количества пассажиров из-за Covid-19.

"Проект представляет собой нишевую инвестицию в регионе - на территории Рижского аэропорта не представлены гостиничные бренды, поэтому конкуренция невелика. Потенциал аэропорта огромен - он обслуживает почти 50% пассажиров в странах Балтии", - заявил представитель фонда.

Антропикас отметил, что проект Rail Baltica предусматривает в 2026 году открытие новой железнодорожной станции в аэропорту "Рига".