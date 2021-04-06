Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Безработица в Латвии: в феврале уровень был выше, чем в среднем по ЕС

Безработица. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В феврале 2021 года уровень безработицы в Латвии составил 8,7%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat по 22 странам ЕС.

Выше, чем в Латвии, безработица в феврале была только в Испании (16,1%), Литве (9,6%) и Швеции (8,8%). В Эстонии уровень безработицы в феврале составил 7,2%.

Самый низкий уровень безработицы в феврале был зарегистрирован в Польше (3,1%), Чехии (3,2%), Нидерландах (3,6%), на Мальте (4,4%), в Германии (4,5%) и Словении (4,9%).

В среднем по ЕС уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в феврале составил 7,5%, в еврозоне - 8,3%.

По данным Eurostat, в феврале работы в ЕС не имели 15,953 млн человек, в том числе 13,571 млн в странах еврозоны.

Eurostat не располагает данными о безработице в Греции и Финляндии.

 
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