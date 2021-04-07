Аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village возобновляет свою работу: в ближайшее время там откроется гастрорынок

"Покупатели ценят наши преимущества - десятки магазинов в одном месте, аутлет-цены, которые как минимум на 30% ниже, чем в обычных торговых точках, а также безопасный шопинг в магазинах с отдельными входами", - говорит Анна Жигалова, директор Via Jurmala Outlet Village.

В 2021 году аутлет-городок планирует открыть более 20 новых магазинов, а уже 23 апреля откроется большой гастрорынок площадью 400 кв. м, который отлично дополнит общую концепцию аутлет-городка. 16

Это будет уникальное сочетание магазина и рынка, где покупатель сможет купить замороженные готовые блюда из ресторанов, разнообразные рыбные и мясные продукты, овощи и фрукты, выпечку, а также продегустировать пиво и насладиться любимым стритфудом.