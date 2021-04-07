Ограничения на торговлю: торговый центр грозит обратиться в Совет по конкуренции или в Конституционный суд

По ее словам, такое решение Кабмина является издевкой над торговым сектором. "Мы призываем правительство немедленно пересмотреть решение об открытии всех магазинов, потому что

мы считаем, что можем обслуживать наших клиентов так же безопасно, как и другие магазины.

Это несправедливое обращение с предпринимателями должно быть прекращено", - сказала Бунце.

Она также отметила, что из правительства поступали сообщения о том, что мошенничество в связи с доставкой товаров в магазины супермаркетов наконец-то было прекращено. "С точки зрения Domina Shopping, это пустая болтовня, без всяких оснований. У меня встречный вопрос - по каким конкретным исследованиям, аргументам правительства были сделаны такие комментарии?" - спросила Бунце.

Она добавила, что, согласно опросу арендаторов Domina Shopping,

ни один из них не получил штрафа, выговора или предупреждения за несанкционированную доставку товаров, заказанных через Интернет, в течение четырех месяцев, хотя полиция очень часто посещает торговый центр.

Кроме того, по словам Бунце, за последний год с торговым центром ни разу не связались эпидемиологи, министры или другие ответственные органы, чтобы выяснить реальную ситуацию.

"Но часто можно услышать, что в тот момент, когда Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) звонит больным Covid-19, первое, что они спрашивают, это: "Вы были в торговом центре? Может быть, вы заболели именно там". Почему это торговый центр должен быть передовой в заражениях? Может быть, чтобы закрыть глаза на неспособность правительства справиться с ситуациями в общественном транспорте, на Центральном рынке и в больницах, из которых люди часто выходят "положительными"? Просто кажется, что торговые центры в публичной среде специально преподносятся как источник болезней - ведь это так удобно!" - сказала Бунце.

Она также отметила, что правительство всегда упоминало, что "будет помогать тем, кто борется и помогает не увеличивать распространение пандемии". Следуя правилам - 25 квадратных метров на посетителя - Domina Shopping и ее арендаторы также разработали стандартное руководство по безопасным покупкам, которое отслеживалось ежедневно.

Бунце указала, что, согласно постановлениям правительства, Domina Shopping может одновременно принимать 1145 посетителей. Она также отметила, что в торговом центре хорошая система вентиляции, просторные коридоры и продезинфицированная среда.

"Вдруг с 7 апреля безопасно стало только в магазинах площадью до 7000 квадратных метров, где гораздо более узкие коридоры, загруженные товарами,

и у посетителей нет возможности рассредоточиться по 170 отдельным магазинам", - сказала директор Domina Shopping.