Ср, 7.04.2021
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Анастасия Васильева, лечащий врач Навального

Ограничения на торговлю: торговый центр грозит обратиться в Совет по конкуренции или в Конституционный суд

Торговый центр Domina ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Domina Shopping не исключает возможность обратиться в Совет по конкуренции или в Конституционный суд в связи с решением правительства, которое запрещает магазинам в торговых центрах выдавать покупателям товары, приобретенные удаленно, а также разрешает работать всем магазинам в торговых центрах площадью менее 7000 квадратных метров, подтвердила директор Domina Shopping Дина Бунце.

По ее словам, такое решение Кабмина является издевкой над торговым сектором. "Мы призываем правительство немедленно пересмотреть решение об открытии всех магазинов, потому что

мы считаем, что можем обслуживать наших клиентов так же безопасно, как и другие магазины.

Это несправедливое обращение с предпринимателями должно быть прекращено", - сказала Бунце.

Она также отметила, что из правительства поступали сообщения о том, что мошенничество в связи с доставкой товаров в магазины супермаркетов наконец-то было прекращено. "С точки зрения Domina Shopping, это пустая болтовня, без всяких оснований. У меня встречный вопрос - по каким конкретным исследованиям, аргументам правительства были сделаны такие комментарии?" - спросила Бунце.

Она добавила, что, согласно опросу арендаторов Domina Shopping,

ни один из них не получил штрафа, выговора или предупреждения за несанкционированную доставку товаров, заказанных через Интернет, в течение четырех месяцев, хотя полиция очень часто посещает торговый центр.

Кроме того, по словам Бунце, за последний год с торговым центром ни разу не связались эпидемиологи, министры или другие ответственные органы, чтобы выяснить реальную ситуацию.

"Но часто можно услышать, что в тот момент, когда Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) звонит больным Covid-19, первое, что они спрашивают, это: "Вы были в торговом центре? Может быть, вы заболели именно там". Почему это торговый центр должен быть передовой в заражениях? Может быть, чтобы закрыть глаза на неспособность правительства справиться с ситуациями в общественном транспорте, на Центральном рынке и в больницах, из которых люди часто выходят "положительными"? Просто кажется, что торговые центры в публичной среде специально преподносятся как источник болезней - ведь это так удобно!" - сказала Бунце.

Она также отметила, что правительство всегда упоминало, что "будет помогать тем, кто борется и помогает не увеличивать распространение пандемии". Следуя правилам - 25 квадратных метров на посетителя - Domina Shopping и ее арендаторы также разработали стандартное руководство по безопасным покупкам, которое отслеживалось ежедневно.

Бунце указала, что, согласно постановлениям правительства, Domina Shopping может одновременно принимать 1145 посетителей. Она также отметила, что в торговом центре хорошая система вентиляции, просторные коридоры и продезинфицированная среда.

друг с 7 апреля безопасно стало только в магазинах площадью до 7000 квадратных метров, где гораздо более узкие коридоры, загруженные товарами,

и у посетителей нет возможности рассредоточиться по 170 отдельным магазинам", - сказала директор Domina Shopping.

Она признала, что Domina Shopping не был готов к столь абсурдным решениям со стороны правительства. "Все это выглядит как целенаправленный антиконкурентный план, направленный на полное уничтожение индустрии торговых центров. В то же время это самая прямая насмешка и наказание для арендаторов за то, что они решили открыть свой магазин в одном из крупных торговых центров", - заявила Бунце.

Она также отметила, что Domina Shopping не получал государственной помощи в течение года. "Посчитайте сами - если в администрации шесть сотрудников, то какой грант мы можем получить и что он компенсирует?", - сказала руководитель центра. -

Хотя заявка на помощь была подана Domina Shopping еще в январе, поддержки до сих пор нет.

Она также отметила, что 60% арендаторов Domina Shopping получают господдержку.

"Да, мы будем бороться и срочно наладим продажи на открытом воздухе в Domina Shopping, чтобы помочь хотя бы 20 арендаторам. Но этого будет недостаточно. Мы готовы бороться с этим абсурдным неравенством и дальше. Очень интересно, что про это скажут Совет по конкуренции и Конституционный суд", - заключила Бунце.

Уже сообщалось, что со среды, 7 апреля, могут начать работу все магазины за пределами супермаркетов площадью более 7000 квадратных метров, в то время как магазины в супермаркетах, которым не было разрешено работать ранее, больше не смогут осуществлять выдачу товаров, купленных удаленно. Это предусмотрено решением правительства от 1 апреля о возобновлении работы магазинов за пределами торговых центров с 7 апреля.

Выдача товаров, купленных удаленно, по-прежнему не запрещена в пунктах выдачи товаров в интернет-магазинах, если они расположены за пределами торговых центров.

Кроме того, очно могут быть организованы уличные распродажи, а также разрешено работать магазинам в торговых центрах общей площадью менее 7000 квадратных метров.

При этом в торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров по-прежнему будут работать только магазины продуктов питания, гигиены, кормов для животных и оптики, а также аптеки, книжные магазины и пункты обслуживания.

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