Основной капитал кондитерской компании Orkla Biscuit Production увеличен на 10 млн евро

Он отметил, что, несмотря на пандемию, строительство новой фабрики по производству печенья и вафель в Адажи идет по плану, а на некоторых этапах - даже с опережением графика.

"Учитывая высокий уровень активности в проекте, мы увеличили основной капитал компании, чтобы мы могли предпринять дальнейшие шаги", - сказал председатель правления компании.

Дидрихсонс также отметил, что в настоящее время компания сконцентрирована на двух приоритетах - безопасной организации работы и соответствии производства современным требованиям устойчивого развития.

С открытием нового завода туда будет переведено производство печенья и вафель из города Кунгэльв (Швеция), а также производство печенья и вафель с завода на ул. Артилерияс в Риге. Эти изменения будут закончены к 2022 и 2023 годам.