Ср, 7.04.2021
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Основной капитал кондитерской компании Orkla Biscuit Production увеличен на 10 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Carlos Tischler /Eyepix G/SIPA / Carlos Tischler /Eyepix G/SIPA

Основной капитал производителя кондитерских изделий Orkla Biscuit Production увеличен на 10 млн евро - до 30 млн евро, сообщил агентству LЕТА председатель правления Orkla Biscuit Production и SIA Orkla Latvija Том Дидрихсонс.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, строительство новой фабрики по производству печенья и вафель в Адажи идет по плану, а на некоторых этапах - даже с опережением графика.

"Учитывая высокий уровень активности в проекте, мы увеличили основной капитал компании, чтобы мы могли предпринять дальнейшие шаги", - сказал председатель правления компании.

Дидрихсонс также отметил, что в настоящее время компания сконцентрирована на двух приоритетах - безопасной организации работы и соответствии производства современным требованиям устойчивого развития.

С открытием нового завода туда будет переведено производство печенья и вафель из города Кунгэльв (Швеция), а также производство печенья и вафель с завода на ул. Артилерияс в Риге. Эти изменения будут закончены к 2022 и 2023 годам.

Как сообщалось, группа Orkla строит два новых завода в Адажи. Шоколадную фабрику планируется открыть в середине 2021 года, а новый завод по производству печенья и вафель - в 2022 году. В строительство нового завода по производству печенья и вафель Orkla Latvija инвестирует 32 млн евро.

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