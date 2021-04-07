Основной капитал кондитерской компании Orkla Biscuit Production увеличен на 10 млн евро

Он отметил, что, несмотря на пандемию, строительство новой фабрики по производству печенья и вафель в Адажи идет по плану, а на некоторых этапах - даже с опережением графика.
"Учитывая высокий уровень активности в проекте, мы увеличили основной капитал компании, чтобы мы могли предпринять дальнейшие шаги", - сказал председатель правления компании.
Дидрихсонс также отметил, что в настоящее время компания сконцентрирована на двух приоритетах - безопасной организации работы и соответствии производства современным требованиям устойчивого развития.
С открытием нового завода туда будет переведено производство печенья и вафель из города Кунгэльв (Швеция), а также производство печенья и вафель с завода на ул. Артилерияс в Риге. Эти изменения будут закончены к 2022 и 2023 годам.
Как сообщалось, группа Orkla строит два новых завода в Адажи. Шоколадную фабрику планируется открыть в середине 2021 года, а новый завод по производству печенья и вафель - в 2022 году. В строительство нового завода по производству печенья и вафель Orkla Latvija инвестирует 32 млн евро.