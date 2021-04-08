За сутки подтверждено 740 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,1%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние 24 часа проведено 24 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов - 3,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,6 случая на 100 000 населения. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 105 916 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6440 человек.