За сутки подтверждено 740 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,1%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 740 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 740 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
За последние 24 часа проведено 24 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов - 3,1%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,6 случая на 100 000 населения. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 105 916 человек.
По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6440 человек.
За время пандемии в Латвии умерли 1963 инфицированных коронавирусом.