Британский регулятор: польза от вакцины AstraZeneca превышает риски, но молодым лучше ее избегать

"Сообщения о комбинации тромбов с низкими тромбоцитами крайне редки, и в целом польза от вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивает риски побочных эффектов", - говорится в заявлении европейского регулятора.

"Covid-19 - очень серьезное заболевание с высоким уровнем госпитализации и смертности, каждый день коронавирус по-прежнему уносит тысячи жизней по всей Европе, - заявила представительница EMA Эмер Кук. - А эта вакцина показала себя высокоэффективной, она предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию и спасает жизни".

При этом Эмер Кук подтвердила, что редкие случаи тромбоза отмечались у всех возрастных и гендерных групп, однако никаких специфических факторов риска, таких как возраст, пол или предрасположенность к образованию тромбов выявлено не было.

"Наш комитет по вопросам безопасности подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca по предотвращению Covid-19 в целом перевешивают риски побочных эффектов", - подчеркнула она.

Одновременно с этим британский регулятор MHRA объявил в среду, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, поскольку растет число случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca.

По словам представительницы MHRA, доктора Джун Рейн, общественная безопасность выступает главным приоритетом.

По данным MHRA, на 31 марта было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате скончались.

Как отметила доктор Рейн, клинические исследования позволяют оценить распространенные побочные эффекты, однако редкие случаи можно выявить лишь в результате масштабной вакцинации.

Эксперты подчеркивают, что у них нет точных доказательств того, что именно вакцина вызывает такое состояние, однако связь прослеживается все заметнее.

Большинство известных случаев тромбоза было отмечено у женщин в возрасте до 60 лет в первые две недели после вакцинации.

По словам специалистов, одним из объяснений такого сочетания тромбоза и низких тромбоцитов может быть реакция иммунной системы, которая приводит к состоянию, сходному с тем, которое иногда наблюдается у пациентов, принимающих гепарин (так называемая гепарин-индуцированная тромбоцитопения).

В свою очередь председатель Объединеннго комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Вэй Шэнь сделал несколько важных замечаний:

Необходимо должным образом обновить информацию, которая сообщается тем, кто готовится получить прививку, и самим медикам в свете новых данных, которые стали известны JCVI и MHRA

Тем, кто уже получил первую дозу вакцины AstraZeneca, следует предлагать вторую дозу той же вакцины

Людям в возрасте 18-29 лет без проблем со здоровьем следует предлагать не AstraZeneca, а альтернативные вакцины, если они имеются в наличии

"Мы не рекомендуем останавливать вакцинацию для отдельных лиц в каких-либо возрастных группах, - настаивает профессор Вэй Шэнь. - И совет заменить AstraZeneca на альтернативную вакцину дается скорее как чрезвычайная мера предосторожности, нежели из реальных соображений безопасности".

Ранее, выступая в Корнуолле, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что к какому бы выводу ни пришли регуляторы по поводу вакцины Oxford-AstraZeneca, это никак не повлияет на установленный график выхода Англии из локдауна.