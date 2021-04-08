На Видземском шоссе введут решения, которые позволят ездить быстрее и безопаснее

В компании отметили, что в рамках проекта будут внедрены интеллектуальные решения динамического управления движением с целью повышения безопасности движения и сокращения времени в пути на участке Рига - Сигулда - Вецлайцене.

По словам представителей LVC, интеллектуальные решения по управлению дорожным движением предоставят новые возможности информирования водителей о состоянии проезжей части, транспортной ситуации на дорогах, а также о безопасных принципах езды в зимнее время.

На участке от Риги до Сените планируется ввести интеллектуальные динамические решения по управлению дорожным движением таким образом, чтобы увеличить разрешенную скорость движения до 110 километров в час.

В рамках проекта предусмотрены проектирование дорожной интеллектуальной транспортной системы, монтажные работы, усовершенствование и установка новой дорожной метеорологической станции, установка камер наблюдения за дорогами и сменных дорожных знаков, а также внедрение системы управления дорожным движением.

Общий срок выполнения работ - 12 месяцев, но не дольше, чем до 15 июня 2022 года. Потенциальные поставщики могут подать заявку на конкурс до 5 мая.