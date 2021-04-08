Чт, 8.04.2021
Все видят, что у меня на 100% хардкорная тюремная голодовка. Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленной воды, сока, витаминов и т.д. Только вода. Алексей Навальный
Алексей Навальный

На Видземском шоссе введут решения, которые позволят ездить быстрее и безопаснее

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

На Видземском шоссе (Е77) за 1,259 миллиона евро планируется ввести интеллектуальную транспортную систему, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi (LVC).

В компании отметили, что в рамках проекта будут внедрены интеллектуальные решения динамического управления движением с целью повышения безопасности движения и сокращения времени в пути на участке Рига - Сигулда - Вецлайцене. 

По словам представителей LVC, интеллектуальные решения по управлению дорожным движением предоставят новые возможности информирования водителей о состоянии проезжей части, транспортной ситуации на дорогах, а также о безопасных принципах езды в зимнее время.

На участке от Риги до Сените планируется ввести интеллектуальные динамические решения по управлению дорожным движением таким образом, чтобы увеличить разрешенную скорость движения до 110 километров в час.

В рамках проекта предусмотрены проектирование дорожной интеллектуальной транспортной системы, монтажные работы, усовершенствование и установка новой дорожной метеорологической станции, установка камер наблюдения за дорогами и сменных дорожных знаков, а также внедрение системы управления дорожным движением. 

Общий срок выполнения работ - 12 месяцев, но не дольше, чем до 15 июня 2022 года. Потенциальные поставщики могут подать заявку на конкурс до 5 мая.

Большую часть финансирования проекта или 1,02 миллиона евро составят деньги Европейского фонда регионального развития. Проект будет реализован в сотрудничестве с администрацией транспорта Эстонии.

НАВЕРХ
Back