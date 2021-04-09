Пт, 9.04.2021
В зависимости от масштабов конфликта Москва может быть вынуждена встать на защиту своих граждан на востоке Украины. Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России
Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

За сутки подтверждено 658 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,5%
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Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 658 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за время пандемии в Латвии умер 1981 инфицированный коронавирусом.

За последние сутки было проведено 18 589 тестов на Covid-19. Всего за все время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 106 574 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 338,6 случая на 100 000 населения. По подсчетам агентства LЕТА, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6460 человек.

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