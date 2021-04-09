За сутки подтверждено 658 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,5%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за время пандемии в Латвии умер 1981 инфицированный коронавирусом.

За последние сутки было проведено 18 589 тестов на Covid-19. Всего за все время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 106 574 человека.