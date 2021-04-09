Ответ на ограничения: торговый центр нашел способ, как выдавать товары, купленные онлайн

Пункт выдачи заказов будет работать вне помещений Akropole, возле входа B (В ieeja).

Единый пункт выдачи заказов создан для того, чтобы в рамках действующих в стране ограничений продолжать обеспечивать посетителям выдачу товаров, приобретенных дистанционно. Для соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности:

наклейками будет отмечена дистанция, которую необходимо соблюдать посетителям,

установлено устройство для дезинфекции рук,

а процесс выдачи товаров и соблюдение требований безопасности будет контролировать сотрудник пункта выдачи заказов, который сможет оказать помощь получателям в случае необходимости.

Чтобы получить свой заказ в едином пункте выдачи заказов Akropole, необходимо заранее его оплатить. Прибыв на место, нужно в индивидуальном порядке по телефону связаться с соответствующим магазином, сообщив о своем прибытии и назвав номер заказа. Для удобства посетителей в пункте выдачи заказов размещены информационные материалы с указанием контактной информации и времени работы магазинов.

Выдачу товаров, приобретенных дистанционно, возле входа B в Akropole уже с сегодняшнего дня будут обеспечивать 14 магазинов -

Nike, Milani, Samsung, iDeal, Euronics, LMT, TELE2, BITE, TET, Baltic Data, PSX.LV, Evelatus, Douglas, L'Occitane.

В ближайшие недели список магазинов планируется пополнить новыми. Порядок выдачи заказа определяет сам магазин, поэтому, прежде чем отправиться в единый пункт выдачи заказов, посетителям рекомендуется обратиться в конкретный магазин, чтобы уточнить условия получения товара.