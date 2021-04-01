Цитсковскис: мошенничество с выдачей товаров в торговых центрах прекратится

Он пояснил, что такое решение было принято потому, что в торговых центрах соблюдение дистанции и других норм безопасного получения товаров во время пандемии Covid-19 было не очень успешным.

Цитсковскис пояснил, что правительству известно о случаях, когда

люди неоднократно посещали закрытый во время пандемии магазин, сделав звонок прямо у входа или двери магазина, чтобы получить желаемые товары. 17

Этим решением Кабинет министров навел порядок в этой сфере, в то же время позволив небольшим магазинам работать, прокомментировал Цитсковскис.

Как уже сообщалось, с 7 апреля будет запрещена выдача товаров, приобретенных удаленно, в магазинах торговых центров, которым в настоящее время запрещено работать очно.

Это предусмотрено решением правительства о возобновлении работы магазинов за пределами торговых центров с 7 апреля. По данным министерства, эксперты считают, что риск скопления людей в торговых центрах слишком высок, поэтому в крупных торговых центрах разрешена работа только мест обслуживания и определенных типов магазинов при соблюдении всех существующих эпидемиологических требований безопасности для торговых точек. При этом выдача товаров, которые были куплены дистанционно, в магазинах запрещена.

Выдача товаров, приобретенных удаленно, не будет запрещена в точках выдачи товаров в интернет-магазинах, если они расположены за пределами торговых центров.

Уже сообщалось, что с 7 апреля смогут работать все магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 квадратных метров, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 квадратных метров. Также очно можно будет организовывать уличную торговлю.