Беларусь: запреты, посадки и другие культурные мероприятия

Выставки

6 апреля организаторы выставки о работе белорусских врачей во время эпидемии коронавируса "Машина дышит, а я - нет" вынуждены были сообщить о прекращении проекта. Выставка была открыта участниками просветительско-социального общественного объединения "Звено" 30 марта, а 1 апреля санстанция и МЧС ее закрыли. Несколькими днями позже, 5 и 6 апреля, в домах организаторов выставки Натальи Трениной, Татьяны Гацуры-Яворской и Юлии Семенченко прошли обыски, все трое были задержаны на 72 часа и содержатся в следственном изоляторе на Окрестина. По предварительным данным, их подозревают в подготовке и участии в массовых беспорядках или же в финансировании массовых беспорядков (это две разные статьи).

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении руководителя площадки "Центр городской жизни" Павла Можейко и художника Алеся Пушкина. Обоих обвиняют в оправдании и реабилитации нацизма из-за представленной на выставке работы "Портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече", сообщила прокуратура. Жихарь - деятель антисоветского движения в Беларуси после Второй мировой войны.

Павел Можейко поехал давать показания и был задержан, но через 72 часа вышел, а Алесь Пушкин задержан и находится под стражей.

Концерты

С концертами дело обстоит не лучше. 7 мая в минском клубе Re:Public должен был состояться концерт группы "Дай Дорогу", однако лидер коллектива Юрий Стыльский сообщил, что власти отменили концерт. "Уже даже формальная причина в виде коронавируса не фигурирует. Статья 215 "Основания для отказа в выдаче гастрольного удостоверения - п. 1.8 (нарушение иных требований актов законодательства)"… Удобная статья, чтобы применять к любым артистам, когда других законных причин для отмены нет, а отменить хочется", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Не сможет выступать на родине и звезда белорусского стендапа Слава Комиссаренко. Как рассказал артист, после шуток про Лукашенко на шоу "Что было дальше" у него забрали гастрольное удостоверение.

Образование

Желающие изучать польский язык также находятся под подозрением у властей. 25 марта в сморгонский центр языковых курсов "Академия.by" пришел запрос из прокуратуры, в котором от образовательного учреждения требовалось предоставить "сведения об оказании услуг по обучению польскому языку", а также "анкетные данные преподавателей", "список лиц, получающих указанную образовательную услугу" и другие данные.

Как сообщает Еврорадио, это не единственный случай внимания прокуратуры к слушателям образовательных курсов. Прокуратура интересовалась и другими заведениями Гродненской области, которые учат польскому языку. В центрах это связывают с ситуацией, которая сложилась вокруг польского меньшинства, с арестами руководства неофициального Союза поляков.

Музеи

7 января за участие в массовых мероприятиях был уволен директор Музея истории Могилева Алексей Батюков, который руководил музеем с 2011 года. За это время учреждению удалось на пожертвования граждан и предприятий вернуть в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами. Среди них Статут Великого княжества Литовского. Это было уникальное событие для белорусской культуры.

В знак солидарности с директором уволился уникальный мастер своего дела - часовщик-реставратор Геннадий Головчик. Головчик работал в Музее истории Могилева, обслуживал часы на ратуше, отреставрировал столетние часы на лютеранской кирхе в Гродно.