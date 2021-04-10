Хлебопекарная промышленность и Covid-19: конкуренция растет, спрос на печенье и торты упал

Он сказал, что конкуренция в хлебопекарной и кондитерской промышленности в Латвии и до пандемии была очень острая. "Пандемия не снизила конкуренцию, можно сказать, что конкуренция даже усилилась. Непрогнозируемые условия побуждают людей быть более осторожными в своих расходах, конкуренция за каждого покупателя растет", - сказал Чакурс.

В то же время, по словам руководителя Liepkalni, Covid-19 повлиял на привычки покупателей и на спрос на продукцию.

Люди реже ходят в магазины, более тщательно планируют свои траты, о чем свидетельствует и увеличение средней покупки в магазинах Liepkalni.

"Но людей намного меньше. Ограничение количества покупателей, которое определяет, сколько покупателей может быть в магазине одновременно, оказывает значительное влияние. Когда у магазина образуется очередь, значительная часть клиентов предпочитает не ждать и уходит", - сказал Чакурс, добавив, что печенье, пирожные, эклеры и торты не являются предметами первой необходимости, и предприятие констатирует падение спроса на эти категории.

"Однако снижение покупательной способности ощущается и в категории хлебобулочных изделий", - отметил глава компании.

Liepkalni тоже предлагает покупать продукты в интернете, но этим пользуется относительно небольшое количество покупателей.