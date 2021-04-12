Меры поддержки продолжат и после окончания чрезвычайной ситуации

Затронутым кризисом предприятиям для преодоления кризиса в связи с Covid-19 доступна государственная поддержка для компенсации спада потока оборотных средств. Подать заявление на получение помощи можно до 15 июня 2021 года, и ее можно будет использовать с момента предоставления поддержки до 31 июля 2021 года. Между тем, для помощи в сохранении рабочих мест и обеспечении для людей прожиточного минимума продолжится также выплата пособий по простою и субсидий на зарплату.

Коммерсантам, которые могут доказать негативное влияние Covid-19 и не испытывают финансовых трудностей, ALTUM предлагает шесть программ для уменьшения последствий кризиса – гарантии для банковских кредитных каникул, гарантии по банковским займам для крупных коммерсантов, заем для оборотных средств, синдицированные (совместно с банком) займы для средних и крупных коммерсантов, кредитные гарантии для экспорта, в том числе в страны Европейского Союза (ЕС) для всех коммерсантов, а также финансирование фонда капитала. Одновременно ALTUM продолжает также все повседневные программы поддержки для различных нужд предпринимателей.

В этом году для поддержки предпринимательства и занятости также продлен срок подачи годовых отчетов и консолидированных годовых отчетов за 2020 год. Предприятия, у которых отчетный год совпадает с календарным годом и для которых срок подачи годовых отчетов установлен 30 апреля или 31 июля, годовой отчет соответственно могут подавать до 31 июля или до 31 октября 2021 года. Общества, фонды и религиозные организации и их учреждения годовой отчет за 2020 год смогут подать в Службу государственных доходов на три месяца позже, а именно до 30 июня 2021 года. Также на три месяца позже – до 30 июня 2021 года отчеты о своей деятельности за 2020 год смогут подать организации общественного блага и социальные предприятия. В свою очередь срок подачи отчета публичного лица об использовании подарка (пожертвования) в 2020 году продлен до 31 декабря 2021 года.