Комментарий: Часики тикают. Когда в Беларуси ждать развязки?

Специально для Deutsche Welle Антон Кашликов написал комментарий о Беларуси в ожидании развязки кризиса. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Скоро год с момента объявления в Беларуси президентских выборов. И год, как репрессивная машина начала захватывать в плен заложников-политзаключенных, планируя по старой рабочей схеме обменять их через какое-то время на снятие санкций или деньги. Для тех, кто сидит в тюрьме или носит передачки близким, год - это очень-очень долго.

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Многие беларусы ведут свой грустный отсчет времени - с ареста близких или с момента вынужденной эмиграции. И потому очень хочется услышать ответ: а сколько еще все это продлится? Сколько еще терпеть, ждать, сражаться, писать письма политзекам?

К чему приближает террор?

Нам всем хочется, чтобы счастливая развязка случилась побыстрее, но у истории (а мы сейчас проживаем, безусловно, исторический момент) нет понятия ускоренной перемотки.

Режим, выбравший тактику "день простоять, да ночь продержаться", делает ставку на насилие, помноженное на время. Как будто каждый новый арест и каждый новый день отдаляют их от страшных для них августовских картинок с сотнями тысяч на улицах. Но вопрос: к чему приближает? За прошедшие месяцы, кажется, всем стало очевидно, что заболтать, затянуть и в конце концов "перевернуть страницу" не получится.

Никто не забыт, ничто не забыто - к слову, эта фраза про погибших в Великой Отечественной имела и скрытый подтекст, отсылая к жертвам сталинского террора. Развязать террор против своего народа - худшее, что режим мог придумать. Такое не простит даже самая миролюбивая нация. Они делают вид, что все контролируют, но каждый новый фильм на ОНТ, каждое новое заявление об уголовном деле, каждый слив с той стороны подтверждают обратное. Там нет никакого плана, кроме террора, и никакой стратегии, кроме "потом как-нибудь разберемся".

Выматывающий марафон

Лидеры, говорящие от имени протеста, тоже хотят взять в союзники время - называют сроки и дедлайны победы, но сами, кажется, не очень верят в реальность своих прогнозов. Легких решений, как и очевидных ответов, нет и не будет. А ставить дедлайны - крайне неблагодарное занятие, когда в задаче, которую нужно выполнить, слишком много факторов, участников и переменных.

В данном случае самым, насколько это возможно, точным предположением выглядит высказывание Виктора Бабарико про то, что "крайняя точка - 2025 год", с оговоркой, что это "фантастически долгий срок". Никто не хочет ждать так долго. Из весны 2021-го этот прогноз кажется все еще фантастическим, но очевидно, что спринтерский забег к переменам уже и так превратился в выматывающий марафон.

Антон Кашликов ФОТО: privat

Обе стороны хотят взять друг друга измором. Режим надеется, что у народа истощатся силы и вера в себя. Народ справедливо предполагает, что у режима закончатся деньги. Даже ябатьки (те из них, которые способны на незамысловатые логические заключения) уже чувствуют, что ничто не вечно под красно-зеленой луной.

Целая страна, замершая в подвешенном состоянии, в крайне неудобной позе. В ожидании кульминации и развязки. Так вот, к чему нас приближает каждый новый прожитый день? За эти месяцы было написано много умных колонок, высказано немало точных наблюдений и подходящих метафор. Но главной из них мне кажется образ, в котором ситуация в Беларуси представляется сражением, где прошлое изо всех сил не хочет уступать будущему. В этом можно увидеть что-то язычески-наивное, но в подобном противостоянии всегда известен победитель. Поэтому, как бы не упиралась дырявая система, время работает на тех, кто выступает на стороне будущего. Главное, не тратить его впустую.

Автор: Антон Кашликов, издатель белорусского молодежного интернет-журнала 34mag.net